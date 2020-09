Schnell: "Die Mannschaft muss noch zusammenwachsen"

Fußballer Tom Schnell spielt seit dieser Saison für Aufsteiger Hesperingen. Im Interview spricht der 34-Jährige über Jeff Strasser, seine Fitness und die neue Herausforderung.

Er ist ein echter Dauerbrenner in der BGL Ligue. Tom Schnell spielte bereits als 16-Jähriger in der höchsten Division, damals noch für Union Luxemburg. Und noch immer ist Verlass auf den ehrgeizigen Verteidiger – auch weil er viel in Eigenregie trainiert. Der Ex-Nationalspieler hat im Fußball viel erlebt. Er wurde Meister mit Fola und F91, war Stammgast im Europapokal, zwei Mal in der Gruppenphase der Europa League.

Nun möchte der 34-Jährige mit dem runderneuerten Aufsteiger Hesperingen wieder in den internationalen Wettbewerb ...