Schleck Gran Fondo von Todesfall überschattet

Joe GEIMER

Eigentlich sollte die sechste Ausgabe des Schleck Gran Fondo mit 3.000 Teilnehmern erneut zu einem Fest des Radsports werden. Doch das Jedermann-Rennen, das sich in kürzester Zeit zu einem echten Magneten für ambitionierte Freizeitsportler, aber auch für die Zuschauer entwickelt hat, wurde am Samstag von einem tragischen Unfall überschattet.

Um 9.30 gingen die Teilnehmer des Gran Fondo (155 km) auf die Strecke, 45 Minuten später folgten die Teilnehmer des Medio Fondo (86 km). Einige prominente Gesichter waren am Start: Fränk Schleck, Andy Schleck, Laurent Didier, Jempy Drucker, Nina Berton und Marie Schreiber waren allesamt dabei.

Wenige Stunden nach dem Start ereignete sich der erwähnte Unfall, der zur Neutralisation der Veranstaltung führte. Als die ersten Teilnehmer des Medio Fondo bereits wieder in Mondorf im Ziel waren, stürzte ein 71-jähriger Teilnehmer. In Beyren prallte er frontal in eine Mauer und verstarb noch am Unfallort. Den Organisatoren blieb nichts anderes übrig, als die Veranstaltung daraufhin abzubrechen.

