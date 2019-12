Das Duell Andy Schleck gegen Alberto Contador ist eines, das im Radsport in Erinnerung bleiben wird. In China wurde die Rivalität - auf amüsante Art und Weise - nun wiederbelebt.

Schleck gegen Contador: Revival der Rivalität

Daniel WAMPACH

Alberto Contador hat schon wieder gegen Andy Schleck gewonnen - diesmal allerdings nicht auf den Straßen der Tour de France, sondern bei einem Event nahe Shanghai in China.

Im Rahmen des Giro d'Italia Ride like a Pro, einer Veranstaltung für Radsportamateure und -fans, traten die ehemaligen Rivalen am Wochenende erneut gegeneinander an - dies in einem nicht ganz ernst gemeinten Rennen und unter anderen Umständen als bei der großen Frankreich-Rundfahrt, bei der sie sich vor Jahren duellierten.

Auf Fahrrädern für Kleinkinder duellierten sich Contador (37 Jahre) und Schleck (34) auf einem Parcours. Der Spanier erwischte den besseren Start und zog seinem Konkurrenten immer weiter davon. Auch eine Abkürzung kurz vor dem Ziel nützte Schleck nichts, der sich geschlagen geben musste.

Neben vielen anderen ehemaligen Radstars war auch Andys Bruder Fränk Schleck vor Ort, um den chinesischen Fans den Radsport näherzubringen.