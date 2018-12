Am Wochenende wurde den Sportfans hierzulande wieder so einiges geboten. Sowohl im Freien als auch in den Hallen fanden interessante Wettkämpfe statt. Die besten Bilder.

Schlammschlachten und wichtige Siege

Bob HEMMEN

Egal ob drinnen oder draußen, die Sportler kämpften am Wochenende wieder um Siege. Dabei sind auch wieder zahlreiche spektakuläre Fotos entstanden.

7 Beim Cross-Country-Rennen im Baumbusch wurde den Zuschauern so einiges geboten. Foto: Michel Dell'Aiera

um weitere Bilder zu sehen. Beim Cross-Country-Rennen im Baumbusch wurde den Zuschauern so einiges geboten. Foto: Michel Dell'Aiera Diekirchs Volleyball-Männer setzten sich deutlich mit 3:0 gegen Fentingen durch. Foto: Kuva In der Total League siegte Arantia mit Daeshon Francis gegen Kordall um Antonio Bivins (r.). Foto: Vincent Lescaut Die Musel Pikes um Tom Welter (l.) siegten im spannenden Duell mit Tom Schomer und Sparta (r.) Foto: Roland Miny Dimitri Mitrea und die Escher hatten gegen Berchem um Keeper Szilveszter Liszkai keine Probleme. Foto: Fernand Konnen Samir Hadji (l.) und die Escher Fola kämpften zwar im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg, am Ende gingen Tom Schnell (r.), Clément Couturier und die Düdelinger dennoch als Sieger hervor. Foto: Ben Majerus Emmanuel Lapierre wurde mit Jeunesse von der Ettelbrücker Etzella um Dominick Zwick überrascht. Foto: Kuva