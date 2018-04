Ein Zeitungsinterview könnte den Red Boys im Handball zum Verhängnis werden. Die Schiedsrichter wollen keine Spiele des Differdinger Vereins mehr leiten.

Schiedsrichter wollen nicht mehr zu den Red Boys

Die Schiedsrichterkommission des nationalen Handballverbandes (Refcom) teilt mit, dass bis auf weiteres keine Schiedsrichter mehr auf Matches mit Beteiligung der Red Boys angesetzt werden. Grund ist ein Interview mit Patrick Reder im „Tageblatt“ (Dienstagsausgabe): Hier sagt der Sportmanager der Red Boys, dass sich einige Spieler des Vereins fragen, ob Spiele manipuliert werden.



Die Refcom äußert sich in einem Brief, der an den FLH-Verwaltungsrat und an alle Vereine gegangen ist: „Es ist traurig, aber lästig zugleich, immer wieder vom gleichen Verein zu hören, dass jeder dran schuld ist, wenn sie Spiele verlieren, nur sie selbst nicht. Wenn dann in demselben Artikel auch noch unbegründete Manipulationsanschuldigungen in die Welt gesetzt werden, hört der Spaß auf.“



Reder betont auf Anfrage, dass „die Red Boys mit keinem Schiedsrichter ein Problem hatten oder haben“. Er bemängelt aber, dass seine Aussagen aus dem Kontext gerissen wurden. Außerdem würde es keine konstruktive Diskussion zu diesem Thema geben. Der Sportmanager schlägt vor, dass es „ein unabhängiges Kontrollorgan für die Schiedsrichter“ geben müsse.



Die FLH ist gewillt, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, wie Präsident Romain Schockmel auf Anfrage versichert. Schockmel weist die Manipulationsvorwürfe konsequent zurück. Der FLH-Vorstand hat die Schiedsrichterkommission für morgen zu einem Treffen eingeladen. Morgen werden aber noch Luxemburger Schiedsrichter beim Spiel der Red Boys in Berchem die Partie leiten.