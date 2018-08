Bei der Mountainbike-EM in Glasgow hat die luxemburgische Radsportlerin am Dienstag überzeugt.

Schaus landet auf Rang 22

Fabienne Schaus hat am Dienstag bei der Mountainbike-EM in Glasgow den 22. Platz erreicht. Die 33-Jährige erreichte das Ziel in einer Zeit von 1.41'59'' und hatte dabei einen Rückstand von 10'30'' auf Europameisterin Jolanda Neff (CH).