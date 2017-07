(jan) - Diese Nachricht ist nicht nur für Maxime Chanot und seinen US-Club New York City FC eine bittere. Auch für die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft könnte der Ausfall des Abwehrspielers schwer wiegen.

Wie die gut informierte Fanseite "NYCFC Nation" auf Twitter mitteilt, fällt der 27-Jährige mit einer Schambeinentzündung mindestens einen Monat aus. Der Luxemburger habe erhebliche Schmerzen und erwarte nicht, bald wieder zurück zu sein. Die Ausfallzeit könnte vier bis sechs Wochen betragen. Die Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus.



Damit wäre auch Chanots Einsatz in den WM-Qualifikationsspielen am 31. August gegen Weißrussland und am 3. September in Frankreich in Gefahr. Die Defensivsorgen von Nationaltrainer Luc Holtz werden somit größer: Während Innenverteidiger-Option Christopher Martins (gelbgesperrt) und Stammtorhüter Anthony Moris (Kreuzbandriss) auf jeden Fall ausfallen, wird es auch bei dessen Ersatzmann Ralph Schon (Mittelfinger ausgerenkt) knapp.



Working hard to make sure I can come back quickly 🙏🙏 #GODFirst #NYCFC pic.twitter.com/9FogpqzOpW — Maxime Chanot (@MaximeChanot) 24. Juli 2017