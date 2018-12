Am 17. Spieltag der Bundesliga hat sich Schalke in Stuttgart durchgesetzt. RB Leipzig zitterte sich zu Hause gegen Bremen zum Sieg. Die Bayern siegten in Frankfurt.

Schalke schlägt Stuttgart

(sid/dpa) - Im Duell der Enttäuschten hat Schalke 04 seine miserable Vorrunde in der Bundesliga mit dem fünften Saisonsieg abgeschlossen. Dank des 3:1 beim VfB Stuttgart geht Königsblau nun wenigstens mit einem kleinen Polster auf die Abstiegsränge in die Winterpause.



Durch die Treffer von Skrzybski (10.') und des eingewechselten Kutucu (78.') sowie ein Eigentor von Gomez (70.') verbringen auch Trainer Domenico Tedesco und Manager Christian Heidel einigermaßen ruhige Feiertage. Stuttgart dagegen überwintert im Tabellenkeller.



Bruma rettet Leipzig



Werder Bremen hat derweil einen fast sicheren Punktgewinn bei RB Leipzig aus der Hand gegeben und den Sachsen das Überwintern auf einem Champions-League-Platz ermöglicht. Mit seinem ersten Saisontor machte Bruma in der 87.' den 3:2-Sieg perfekt. Vor 40455 Zuschauern hatten Klostermann (22.') und Werner (44.') eklatante Abwehrfehler zu einer 2:0-Führung genutzt.



Kruse gelang der Anschluss (67.'), Sargent (77.') der nicht unverdiente zwischenzeitliche Ausgleich. Während die Leipziger damit Rang vier sicherten, rutschten die Bremer mit nur einem Sieg aus den vergangenen neun Spielen auf Rang zehn der Tabelle ab.

Havertz mit zwei Treffern



Dank des überragenden Doppel-Torschützen Havertz kann Leverkusens umstrittener Trainer Heiko Herrlich nach dem 3:1-Erfolg über Hertha BSC beruhigter in die Weihnachtspause gehen. Nach Vollands Führungstreffer in der 6.' erzielte der 19-jährige Havertz unter Mithilfe von Hertha-Keeper Jarstein das kuriose 2:0 (23.') und krönte seine Leistung mit dem 3:1 (49.'). Mit dem siebten Saisonsieg in der Bundesliga schloss die Werkself bei 24 Punkten zu den Berlinern auf. Für die Hertha verkürzte Torunarigha in der 26.' auf 1:2.



Freiburg reichte beim Tabellenschlusslicht Nürnberg ein Tor von Gulde in der 19.' zum 1:0-Auswärtssieg. Hannover ging vor heimischer Kulisse gegen Düsseldorf leer aus, weil Fink in der 90.' den einzigen Treffer der Partie erzielte.



Im Spitzenspiel siegte der FC Bayern mit 3:0 in Frankfurt. Ribéry erzielte zwei Treffer, Rafinha gelang ebenfalls ein Tor.