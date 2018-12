Schalke im freien Fall

Nach der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen wird es für den Vizemeister der Fußball-Bundesliga immer enger. Der Vorsprung zu den Abstiegsplätzen schmilzt.

(dpa) - Vizemeister FC Schalke 04 rutscht immer tiefer in die Krise. Die Königsblauen verloren das Krisenduell gegen Leverkusen am Mittwoch mit 1:2 und weisen damit nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz auf. Dragovic (26.') undAlario (35.') trafen für die Rheinländer, die nur sechs Punkte mehr aufweisen. Für die Schalker erzielte Wright (45. + 2.') in einer schwachen Begegnung den Anschlusstreffer.

Der FC Bayern hat derweil den Rückstand auf Herbstmeister Dortmund auf sechs Punkte verkürzt ...