Fußball

Saudische Shopping-Tour geht weiter

Neben Karim Benzema könnten bald auch andere prominente Fußball-Stars nach Saudi-Arabien wechseln.

Erst Cristiano Ronaldo, jetzt Karim Benzema – und bald schon Lionel Messi? Saudi-Arabien entwickelt sich immer mehr zur Wohlfühloase alternder Fußball-Stars. Am Dienstag folgte auch Ballon-d'Or-Gewinner Benzema nach 14 Jahren bei Real Madrid dem Lockruf des Geldes und heuerte in Dschidda bei Meister Al-Ittihad an. Bis zum Saisonstart am 11. August sollen weitere prominente Namen folgen.

„Mehr als zehn“ Stars seien bereits Angebote unterbreitet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus dem Königreich – darunter Luka Modric, N'Golo Kanté, Roberto Firmino und Hugo Lloris. Eine Delegation aus Saudi-Arabien befindet sich demnach derzeit in Paris, um Weltmeister Messi in die Wüste zu locken. Weil der Argentinier als Werbebotschafter bereits enge Bande mit Riad geknüpft hat, scheint ein Wechsel denkbar – auch wenn eine Rückkehr zum FC Barcelona weiter ein Thema ist.

Als weitere Kandidaten werden Sergio Ramos, Angel di Maria, Jordi Alba und Sergio Busquets gehandelt. Namen, die noch vor wenigen Monaten in Saudi-Arabien undenkbar gewesen wären – bis Cristiano Ronaldo im Januar mit seinem Wechsel zu Al-Nassr den Stein ins Rollen brachte. Der 37 Jahre alte Portugiese unterschrieb gleich für zweieinhalb Jahre, der Deal soll mehr als 400 Millionen Euro umfassen.

Cristiano Ronaldo brachte den Stein ins Rollen. Foto: AFP

Auffällig und wenig überraschend: Fast alle gehandelten Stars gehen steil auf ihre Fußball-Rente zu – der Liverpooler Roberto Firmino ist mit 31 Jahren noch der jüngste auf der Liste. Finanziert wird der geplante Großeinkauf vom saudischen Staatsfond, der bereits 80 Prozent des künftigen Champions-League-Teilnehmers Newcastle United besitzt.

Sportswashing

Sollten die Spieler tatsächlich in die Wüste wechseln, werden diese auf die fünf Topclubs Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Ittihad und Al-Ahly verteilt. Die Saudi Pro League wird kommende Saison auf 18 Mannschaften erweitert, jeder Club darf dann bis zu acht ausländische Spieler einsetzen. Ab September sollen die Vereine zudem privatisiert werden.

Für Saudi-Arabien, das 2030 oder 2034 eine WM ausrichten will, dient die Großoffensive freilich dem Zweck, das eigene angeschlagene Image im Ausland zu polieren. Dieses Sportswashing läuft bereits mittels Formel-1-Rennen, Golfturnieren und Box-Titelkämpfen. Doch die größte Aufmerksamkeit bringt eben der Fußball – koste es, was es wolle.

