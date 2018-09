Sarah de Nutte hat im deutschen Pokal mit Bad Driburg überzeugt und einer ehemaligen Europameisterin eine Niederlage zugefügt.

Sarah de Nutte zwingt Ex-Europameisterin in die Knie

Joe TURMES Sarah de Nutte hat im deutschen Pokal mit Bad Driburg überzeugt und einer ehemaligen Europameisterin eine Niederlage zugefügt.

Sarah de Nutte hat im deutschen Pokal ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Spielerin des Bundesligisten Bad Driburg bezwang in ihrem Einzel Qianhong Gotsch, die für Böblingen spielt, mit 3:0 (11:8, 11:9, 12:10). De Nutte fand gegen die deutsche Defensivspezialistin, die im Jahr 2000 Gold bei der EM im Einzel holte, immer die richtigen Antworten. Mit einem weiteren Sieg im Einzel hatte sie großen Anteil am 3:2-Erfolg über den Ligakonkurrenten Böblingen.



Auch gegen Großburgwedel gewann de Nutte ihre beiden Einzel. Bad Driburg setzte sich in diesem Duell mit 3:1 durch und qualifizierte sich fürs Final Four um den Pokalerfolg, das am 6. Januar 2019 in Berlin ausgetragen wird. jot