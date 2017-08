(jan) - Exakt vier Wochen vor dem Beginn der Tischtennis-Team-EM in der Coque ist Sarah de Nutte (Weltranglistenposition: 120) motivierter denn je. Dabei sorgen bei der luxemburgischen Nationalspielerin Erinnerungen an die Individual-Europameisterschaften 2016 für Lust auf eine Medaille: "Im Doppel mit Ni Xia Lian (59) hätten wir es fast geschafft. Im Viertelfinale haben uns zwei Punkte gefehlt, um das Halbfinale zu erreichen", erzählt die 24-Jährige im Interview mit "Neue Westfälische".

Einen Anteil an ihrem derzeitigen Erfolg hat auch ihr Club Bad Driburg, in dessen Reihen sie spätestens in der abgelaufenen Saison zur Führungsspielerin aufgestiegen ist. "Den Zuschauern und dem Verein habe ich viel zu verdanken. Es sind alle sehr freundlich und es gibt mir Kraft, die Zuschauer hinter mir zu spüren. Ich spiele deshalb in Bad Driburg oft mein bestes Tischtennis." Bereits am Sonntag, dem 3. September, startet der Club mit de Nutte als Nummer eins gegen Bingen/Münster-Sarmsheim in die neue Bundesligasaison.

Damit dieser gelingt, trainiert die Luxemburgerin hart. Wenn sie nicht gerade in Düsseldorf in der Trainingsgruppe des Deutschen Tischtennisbundes an ihrer Form arbeitet, trainiert de Nutte in Porto bei ihrem Partner Marcos Freitas. Der Portugiese ist derzeit die Nummer 15 der Weltrangliste und zählt mit seinem Team zu den Medaillenkandidaten in Luxemburg. Vielleicht lassen sich de Nutte und Co. davon inspirieren.