Sanel Ibrahimovic kam von Jeunesse nach Düdelingen, um endlich Meister zu werden. Nun ist er es schon zum zweiten Mal. In den zwei Saisons, in denen der frühere Torschützenkönig bei F91 spielt, hat die Mannschaft mit zwei Meisterschaftsgewinnen, einem Pokal- und einem Ligapokalsieg die maximale Ausbeute an Titeln geholt. Am Sonntag soll ein weiterer hinzukommen.

Düdelingen steht gegen Fola Esch erneut im Endspiel der Coupe de Luxembourg ...