Paukenschlag in der Axa League: Der Differdinger Club muss schon am Dienstagabend in Berchem auf seinen Erfolgscoach verzichten.

Handball

Sandor Rac hört als Red-Boys-Trainer auf

Jan MORAWSKI Paukenschlag in der Axa League: Der Differdinger Club muss schon am Dienstagabend in Berchem auf seinen Erfolgscoach verzichten.

Die Red Boys müssen sich einen neuen Trainer suchen. Wie der Club am Dienstagmorgen mitteilte, legt Erfolgscoach Sandor Rac sein Amt bei den Differdinger Handballern aus persönlichen Gründen und mit sofortiger Wirkung nieder.

Ersetzt wird der 68-Jährige zunächst durch seine Assistenten Marc Breser und Tom Janin. „Wir möchten Sandor dafür danken, dass er dazu beigetragen hat, den Verein in einer sehr schwierigen Phase [...] zu stabilisieren und den Luxemburger Pokal nach 33 Jahren wieder nach Differdingen zu holen“, heißt es in der Mitteilung.

Zyprische Ultras stürmen Kabine: Red Boys fassungslos Nach Ausschreitungen im European-Cup legt Differdingen Protest ein. Das Team von Sandor Rac muss im Rückspiel eine Niederlage korrigieren.

Neben dem Coupe-Erfolg in der vergangenen Saison wurde Rac mit seinem Team zuletzt Vizemeister hinter Esch. In der aktuellen Spielzeit steht die Mannschaft erneut im Final Four. Im European-Cup schied das Team trotz eines Sieges im Rückspiel gegen Anorthosis Famagusta (CYP) aus.

Am Dienstagabend (20.30) treten die Red Boys zum Liga-Nachholspiel in Berchem an.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.