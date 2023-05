Basketballpodcast Samy Picard: "Plötzlich war jeder Regelexperte" von Bob HEMMEN | Heute um 06:00 In der letzten Episode der dritten Staffel von „And One“ spricht der FLBB-Präsident über die in dieser Saison viel diskutierten Themen.

Samy Picard ist bereits seit 2020 Präsident der FLBB. In der neuen Folge von „And One - De Basketpodcast“ erinnert sich der ehemalige Nationalspieler an die Anfänge, die von der Corona-Pandemie geprägt wurden.

Außerdem spricht der 34-Jährige in der letzten Episode der Staffel über die in dieser Saison viel diskutierten Themen: die Profiregelung, den Videobeweis und die Liveübertragungen.

Die Audioversion des Podcasts ist auf allen großen Plattformen zu hören. Hier finden Sie die bisher veröffentlichten Episoden.

