Samy Picard: "Müssen über Saisonabbruch sprechen"

Im Basketball häufen sich die Corona-Infektionen, zahlreiche Spiele werden verlegt. Verbandspräsident Samy Picard zeigt sich im Interview besorgt.

Am Wochenende steht eigentlich ein Doppelspieltag im Basketball an. Doch alleine am Freitag finden drei Männerspiele wegen Corona-Infektionen nicht statt, auch eine Partie der Frauen muss verlegt werden. Die Sonntagsspiele von Basket Esch und Heffingen stehen auf der Kippe.

„Es ist schwer, den Überblick zu behalten, welche Partien stattfinden und welche nicht“, gibt Samy Picard zu ...