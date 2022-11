Jeder kennt die Fußball-Sammelkarten und -sticker. Eine Aktion von schwedischen Journalisten zeigt das Schicksal abseits der Fußball-Stars.

Die Opfer der Fußball-WM

Sammelkarten, die nachdenklich machen sollen

Jeder kennt die Fußball-Sammelkarten und -sticker. Eine Aktion von schwedischen Journalisten zeigt das Schicksal abseits der Fußball-Stars.

Die Bauarbeiten in Katar sind mittlerweile abgeschlossen und die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist seit Sonntag im Gange. Eine schwedische Plattform für investigativen Journalismus namens Blankspot hat sich aus diesem Anlass eine Aktion überlegt, die die Verantwortlichen zum Nachdenken bewegen soll. In einem beispiellosen Projekt berichten Hinterbliebene über den Verlust ihrer Angehörigen, deren Schicksale in vielen Fällen nicht eindeutig geklärt sind. Laut „The Guardian“ sollen es 6.500 Menschen sein, die nicht mehr zu ihren Familien zurückgekehrt sind. Die WM in Katar gilt somit als das tödlichste Bauprojekt im Nahen Osten.

„Cards of Qatar“ will die Geschichte der Menschen erzählen, die hinter diesen Statistiken stehen und keine Stimme mehr haben. Die mittlerweile fertiggestellten Arenen, U-Bahnen und Marmorböden sind Symbole für den Tod eines Sohnes, eines Vaters oder eines Ehemannes. Diese Arbeiter stammten überwiegend aus armen asiatischen Ländern wie Bangladesch, Indien und Nepal.

Arbeiter und ihre Geschichte

Ziel der Aktion sei es, eine Reihe von Sammelkarten zu veröffentlichen, die nicht wie üblich die Fußballspieler der jeweiligen Nation zeigen, sondern die Menschen, die diese Weltmeisterschaft überhaupt erst ermöglicht haben, so Blankspot in einem YouTube-Video, das bis Dienstag 14.000-mal angesehen wurde. Jede dieser Karten zeigt einen anderen Arbeiter und seine Geschichte. Was sie alle verbindet: Sie sind bei dem Bau der Infrastruktur oder bei Arbeiten, die in Bezug zur Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft standen, ums Leben gekommen.



Wie hast du es mit der Fußball-WM? Sieben Redakteure des „Luxemburger Wort“ erklären, ob und weshalb sie sich die Spiele in Katar anschauen beziehungsweise warum sie wegschauen.

Doch an wen sind diese Karten gerichtet? Geplant sei, Sets mit allen Karten an die Verantwortlichen der Weltmeisterschaft 2022 zu senden, so die schwedische Organisation weiter. Die Adressaten sind natürlich die FIFA und die Funktionäre in Katar, aber auch Sponsoren wie Coca-Cola, Adidas und Budweiser.



„So etwas wie diese WM darf sich nie wiederholen“, sagt ein Verantwortlicher im Video über die Aktion.

