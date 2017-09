(dat) - Am Sonntag fand in der Coque der „Salon Lëtz Be active“ statt. Ziel war es, die Bevölkerung zu einer gesunden Lebensweise und regelmäßigen Sportaktivitäten zu animieren.



Für die Kinder und Jugendlichen hatten die Sportverbände, verschiedene Ateliers auf die Beine gestellt. Daneben gab es noch Demonstrationen des spanischen BMX-Weltmeisters Viki Gomez.