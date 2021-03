Die Fußball-Meisterschaft in den unteren Klassen und in der Jugend ist beendet.

Saisonende für viele Fußballer

Joe TURMES Die Fußball-Meisterschaft in den unteren Klassen und in der Jugend ist beendet.

In dieser Saison werden in den unteren Klassen und in der Jugend keine Pflichtspiele mehr ausgetragen. Der nationale Fußballverband hatte angekündigt, dass die Saison abgebrochen wird, falls die Corona-Beschränkungen der Regierung über den 14. März hinaus verlängert werden.

Dies ist nun der Fall. Bis mindestens zum 2. April gelten weiterhin strenge Regeln im Sportbereich. In der Verwaltungsratssitzung des Fußballverbands FLF am Montag dürfte die Entscheidung formal festgehalten werden. Dies bedeutet auch, dass es in dieser Saison keine Auf- und Absteiger geben wird. In der BGL Ligue, in der der Ball ohne Zuschauer rollen darf, geht es in den verbleibenden Spieltagen nur noch darum, wer Meister wird und welche drei Teams sich für den Europapokal qualifizieren.

