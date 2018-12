Saisonaus für die Red Miners Kayldall

Am Freitagabend sollten die Red Miners Kayldall gegen Heffingen antreten. Das Team hat jedoch Forfait erklärt und wird aus dem Ligabetrieb zurückgezogen.

Für die Red Miners Kayldall ist die Saison in der Nationale 2 beendet. Das Team hat zum dritten Mal in dieser Saison Forfait erklärt – und zwar für das Spiel am Freitagabend gegen Heffingen. Damit wird die Mannschaft aus dem Ligabetrieb zurückgezogen und kann erst kommende Saison wieder in der Nationale 3 antreten.



Zuvor wurden die Begegnungen des Kayldall gegen Zolver und Hesperingen kampflos gewertet. Das „Luxemburger Wort“ hatte in den vergangenen Tagen von großen Problemen im Club berichtet.