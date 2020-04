Saibene: "Die Vereine verfallen in Panik"

Jeff Saibene analysiert seine Entlassung beim deutschen Drittligisten Ingolstadt. Der Trainer hadert mit der fehlenden Geduld der Vereinsverantwortlichen.

Jeff Saibene äußert sich nach seiner Entlassung in Ingolstadt Anfang März erstmals öffentlich. Der Trainer kritisiert die Vereinsverantwortlichen des deutschen Drittligisten für ihre fehlende Geduld. Der 51-Jährige verbringt zurzeit während der Corona-Pandemie viel Zeit mit seiner Familie in seinem Haus in der Schweiz und gewinnt Abstand vom Fußballgeschäft.

Jeff Saibene, wie geht es Ihnen in diesen schwierigen Zeiten?

Meiner Familie und mir geht es gesundheitlich gut, dies ist das Wichtigste zurzeit ...