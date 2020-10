Jeff Saibene soll Kaiserslautern wieder auf Vordermann bringen. Der 52-jährige Luxemburger wird neuer Trainer.

Saibene: "Der Betzenberg ist legendär"

Jeff Saibene hat einen neuen Verein gefunden und was für einen: Der 52-jährige Fußballtrainer übernimmt den deutschen Traditionsverein Kaiserslautern, der in der dritten deutschen Liga spielt.

„Ich stand vor 40 Jahren mit meinem Vater hinter Torhüter Ronnie Hellström. Ich hätte mir damals nie erträumt, hier eines Tages Trainer zu sein. Der Betzenberg ist legendär“, so Saibene in einer ersten Reaktion auf der Pressekonferenz. „Wir wollen mutigen, offensiven Fußball spielen.“

Co-Trainer von Saibene wird Ryszard Komornicki. Mit dem 61-jährigen Polen hatte Saibene in Aarau zusammengespielt.



Jeff Saibene: "Wir wollen mutigen, offensiven Fußball spielen." Foto: 1. FC Kaiserslautern

Saibene ist bereits der zweite Luxemburger, der die Pfälzer trainiert. In der Saison 2017/2018 stand Jeff Strasser während vier Monaten in der 2. Bundesliga in der Verantwortung, ehe er wegen Herzrhythmusproblemen aufhören musste.

Luxemburger im Aufsichtsrat

Mit Patrick Gregorius, der auch Präsident des Basketballvereins Telstar ist, sitzt ein Luxemburger im Aufsichtsrat von Kaiserslautern. „Ich habe Jeff Saibene noch zwei Mal am Wochenende beim Basketball (Spiel von Telstar beim Racing) und beim Fußball (Spiel von Hesperingen bei RM Hamm Benfica) gesehen. Wir haben uns unterhalten. Es war jedoch keine Rede davon, dass er neuer Trainer in Kaiserslautern werden könnte. Von daher bin ich nun auch überrascht“, betonte Gregorius.

Jeff Saibene Geburtsdatum: 13. September 1968 Trainerstationen: 2001 bis 2006: Nachwuchscoach und Co-Trainer der Nationalmannschaft beim Luxemburger Fußballverband 2006 bis 2008: FC Thun (CH/Co- und Interimstrainer) 2008 bis 2009: FC Aarau (CH/Co- und Cheftrainer) 2010 bis 2011: Technischer Direktor beim Luxemburger Fußballverband 2011 bis 2015: FC St. Gallen (CH) 2015 bis 2017: FC Thun (CH) 2017 bis 2018: Arminia Bielefeld (D) Juli 2019 - März 2020: FC Ingolstadt (D) Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Gregorius wird seinen Posten im Aufsichtsrat von Kaiserslautern voraussichtlich demnächst räumen, da Investor Flavio Becca in den Zukunftsplanungen des Vereins wohl keine große Rolle mehr spielt.

Kaiserslautern war mit zwei Niederlagen in die dritte Liga gestartet. Daraufhin musste Trainer Boris Schommers gehen.





