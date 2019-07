Peter Sagan hat die fünfte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Träger des Grünen Trikots war im Sprint nicht zu schlagen.

Sagan setzt sich durch

Daniel WAMPACH

Peter Sagan hat endlich den ersten Etappensieg bei der 106. Tour de France gefeiert. Der Slowake vom Bora-Team setzte sich nach hügeligen 175,5 km zwischen Saint-Dié-des-Vosges und Colmar im Massensprint durch. Zuvor hatte niemand eine Attacke an den Hügeln in der Schlussphase gewagt.

Sagan, Träger des Grünen Trikots, behauptete sich vor Wout van Aert (B/Jumbo) und Matteo Trentin (I/Mitchelton). Julian Alaphilippe (F/Deceuninck) hat seine Gesamtführung verteidigt.

Zu Beginn der Etappe hatten sich Tim Wellens (B/Lotto), Mads Würtz Schmidt (DK/Katusha), Simon Clarke (AUS/Education First) und Toms Skujins (LAT/Trek) abgesetzt, doch auch diesmal hatten die Ausreißer keine Chance.

Am Donnerstag findet die erste Bergetappe statt. Drei Bergwertungen der ersten und jeweils zwei der zweiten und dritten Kategorie stehen an, mit der ersten Bergankunft in La Planche des Belles Filles.