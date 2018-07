Peter Sagan hat mit einem Etappensieg das Gelbe Trikot der Tour de France übernommen. Bob Jungels vermied alle Stürze in der hektischen Schlussphase.

Sport 26 1

Sagan gewinnt, erneut viele Stürze

Daniel WAMPACH Peter Sagan hat mit einem Etappensieg das Gelbe Trikot der Tour de France übernommen. Bob Jungels vermied alle Stürze in der hektischen Schlussphase.

Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora) hat die zweite Etappe der Tour de France gewonnen und damit das Gelbe Trikot von Fernando Gaviria (COL/Quick-Step) übernommen. Der Slowake siegte im Sprint ganz knapp vor Sonny Colbrelli (I/Bahrain) und Arnaud Démare (F/FDJ).

Der Luxemburger Meister Bob Jungels (Quick-Step) kam als 14. ins Ziel.

Zu Beginn der 182,5 km langen Etappe zwischen Mouilleron-Saint-Germain und La Roche-sur-Yon hatten sich drei Fahrer abgesetzt: Sylvain Chavanel (F/Direct Energie), Dion Smith (NZL/Wanty) und Michael Gogl (A/Trek-Segafredo).

Nach der einzigen Bergwertung, die nach 28 km anstand, ließen sich Smith und Gogl aber wieder zurückfallen.

Chavanel alleine gegen alle



Chavanel fuhr sich einen Vorsprung von mehr als vier Minuten heraus, hatte alleine aber keine Chance gegen das Peloton, das von Quick-Step um Jungels und Gaviria kontrolliert wurde. 13 km vor dem Ziel wurde Chavanel eingeholt.

26 Peter Sagan (SVK/Bora) holt sich den Etappensieg. Foto: Serge Waldbillig

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Peter Sagan (SVK/Bora) holt sich den Etappensieg. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) auf dem Weg zum Start. Foto: Serge Waldbillig Julian Alaphilippe (F/Quick-Step). Foto: Serge Waldbillig Fernando Gaviria (COL/Quick-Step). Foto: Serge Waldbillig Jakob Fuglsang (DK/Astana). Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) vor dem Start. Foto: Serge Waldbillig Tim Declercq (B/Quick-Step), Niki Terpstra (NL/Quick-Step) und Bob Jungels (Quick-Step) auf der zweiten Etappe. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) und Wout Poels (NL/Sky). Foto: Serge Waldbillig Luke Rowe (GB/Sky), Chris Froome (GB/Sky) und Geraint Thomas (GB/Sky). Foto: Serge Waldbillig Tony Gallopin (F/Ag2r) und Romain Bardet (F/Ag2r). Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora) und Fernando Gaviria (COL/Quick-Step). Foto: Serge Waldbillig Das Peleton bei der Durchfahrt von Pouzauges. Foto: Serge Waldbillig Sylvain Chavanel (F/Direct Energie) hatte zeitweise einen Vorsprung von mehr als vier Minuten auf das Hauptfeld. Foto: Serge Waldbillig Das Fahrerfeld in Saint-André-Treize-Voies. Foto: Serge Waldbillig Die Fahrer bei der Durchfahrt von Aizenay. Foto: Serge Waldbillig Nur noch 15 Fahrer sprinteten um den Etappensieg. Foto: Serge Waldbillig Fernando Gaviria (COL/Quick-Step) im gelben Leadertrikot, war nach einem Sturz nicht in der Spitzengruppe vertreten. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) und Greg Van Avermaet (B/BMC) auf den letzten 500 Metern. Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora), Arnaud Démare (F/Groupama-FDJ) und Sonny Colbrelli (I/Bahrain) sprinten um den Tagessieg. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) im Ziel. Foto: Serge Waldbillig Etappensieger Peter Sagan (SVK/Bora). Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora) übernimmt die Führung in der Gesamtwertung. Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora) führt auch die Punktewertung an. Foto: Serge Waldbillig Dion Smith (NZL/Wanty) führt die Bergwertung an. Foto: Serge Waldbillig Fernando Gaviria (COL/Quick-Step) im weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Foto: Serge Waldbillig Sylvain Chavanel (F/Direct Energie) war kämpferischster Fahrer des Tages. Foto: Serge Waldbillig

Rund 1 km vor dem Ziel gab es einen weiteren Sturz vorne im Peloton. Unter anderem wurden Gaviria und Jungels davon aufgehalten. Da sich dies in den letzten 3 km ereignete, werden Jungels und Co. in der gleichen Zeit als der Sieger gewertet.

Nur noch etwa 15 Fahrer sprinteten am Ende um den Sieg, am Ende war Weltmeister Sagan ganz knapp schneller als die Konkurrenz.

Luis Leon Sanchez (E/Astana/Sturz) und Tsgabu Grmay (ETH/Trek/Unterleibschmerzen) mussten das Rennen aufgeben. Adam Yates (GB/Sky) war wie schon auf der ersten Etappe gestürzt, verlor aber keine Zeit.



Am Montag berichten wir ab 15 Uhr im Liveticker vom Mannschaftszeitfahren.