Peter Sagan hat seinen zweiten Etappensieg bei der Tour de France geholt. Auf dem fünften Teilstück verlor Bob Jungels keine Zeit.

Sport 29 2 2 Min.

Sagan gewinnt auf hügeliger Etappe

Daniel WAMPACH Peter Sagan hat seinen zweiten Etappensieg bei der Tour de France geholt. Auf dem fünften Teilstück verlor Bob Jungels keine Zeit.

Peter Sagan (SVK/Bora) hat die fünfte Etappe der Tour de France vor Sonny Colbrelli (I/Bahrain) und Philippe Gilbert (B/Quick-Step) gewonnen. Der Weltmeister setzte sich nach 204,5 km zwischen Lorient und Quimper durch. Auf dem letzten Kilometer ging es bergauf, Bob Jungels (Quick-Step) hielt dort den Anschluss an die erste Gruppe und verlor keine Zeit.

Sieben Fahrer hatten sich nach dem Etappenbeginn abgesetzt: Sylvain Chavanel (F), Lilian Calmejane (F/beide Direct Energie), Jasper de Buyst (B/Lotto Soudal), Julien Vermote (B/Dimension Data), Tom Skujins (LAT/Trek), Elie Gesbert (F/Fortuneo) und Nicolas Edet (F/Cofidis).



Sie hatten einen maximalen Vorsprung von 4'20'' auf das Peloton, das vom Team BMC angeführt wurde.

Wie bei einem Klassiker

Auf den letzten 100 km wurden die Straßen enger und es waren fünf kategorisierte Anstiege zu bewältigen. Es ging eigentlich immer bergauf und dann wieder bergab, der Streckenverlauf glich einem Ardennenklassiker.

100 km vor dem Ziel attackierte Chavanel am ersten Anstieg, der Côte de Kaliforn (Kat. 4). Keiner seiner Begleiter setzte nach, sodass der Franzose fortan alleine an der Spitze fuhr. In einer Abfahrt 85 km vor dem Ziel kam Gesbert dann von der Strecke ab und stürzte, fortan waren die Verfolger von Chavanel nur noch zu fünft.

Auf den letzten 75 km ging es an der Spitze richtig zur Sache. Es folgten Attacken auf den Hügeln der Bretagne, sodass sich ein Quartett aus Chavanel, Calmejane, Edet und Skuijns bildete. Später fiel Chavanel zurück, eine Attacke folgte in der Führungsgruppe auf die andere.

29 Peter Sagan (SVK/Bora) holt seinen zweiten Etappensieg. Foto: Serge Waldbillig

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Peter Sagan (SVK/Bora) holt seinen zweiten Etappensieg. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) vor dem Start. Foto: Serge Waldbillig Sicherheit wird bei der Tour de France groß geschrieben. Foto: Serge Waldbillig Tony Gallopin (F/Ag2r) trug eine Sonnenbrille in den Farben Frankreichs. Foto: Serge Waldbillig John Degenkolb (D/Trek) kam mit dem E-Bike zur Einschreibung. Foto: Serge Waldbillig Das Fahrerfeld fuhr auch an den Stränden der Bretagne entlang. Foto: Serge Waldbillig Das Peleton bei der Durchfahrt von Concarneau. Foto: Serge Waldbillig Das Peloton mit u.a. Greg Van Avermaet (B/BMC) im gelben Leadertrikot. Foto: Serge Waldbillig Das Peloton mit u.a. Bob Jungels (Quick-Step) bei der Durchfahrt von Concarneau. Foto: Serge Waldbillig Sylvain Chavanel (F/Direct Energie) in der Abfahrt der Côte de Trimen. Foto: Serge Waldbillig Greg Van Avermaet (B/BMC) in der Abfahrt der Côte de Trimen. Foto: Serge Waldbillig Jakob Fuglsang (DK/Astana) und Omar Fraile (E/Astana) in der Abfahrt der Côte de Trimen. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) in der Abfahrt der Côte de Trimen. Foto: Serge Waldbillig Toms Skujins (LAT/Trek) im Anstieg von Locronan. Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora) im Anstieg von Locronan. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) im Anstieg von Locronan. Foto: Serge Waldbillig Greg Van Avermaet (B/BMC) in Locronan. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) in Locronan. Foto: Serge Waldbillig Das Peleton mit Chris Froome (GB/Sky) in einer schnellen Abfahrt kurz vor dem Ziel. Foto: Serge Waldbillig Das Peleton mit Vincenzo Nibali (I/Bahrain) in einer schnellen Abfahrt kurz vor dem Ziel. Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora), Philippe Gilbert (B/Quick-Step) und Rafal Majka (PL/Bora). Foto: Serge Waldbillig Jakob Fuglsang (DK/Astana) und Alexis Vuillermoz (F/Ag2r). Foto: Serge Waldbillig Die Fahrer in einer rasanten Abfahrt. Foto: Serge Waldbillig Gegen Peter Sagan (SVK/Bora) war einmal mehr kein Kraut gewachsen. Foto: Serge Waldbillig Etappensieger Peter Sagan (SVK/Bora). Foto: Serge Waldbillig Greg Van Avermaet (B/BMC) fährt weiterhin im gelben Leadertrikot. Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora) führt die Punktewertung an. Foto: Serge Waldbillig Toms Skujins (LAT/Trek) übernimmt die Führung in der Bergwertung. Foto: Serge Waldbillig Der in Luxemburg lebende Däne Soeren Kragh Andersen (Sunweb) im weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Foto: Serge Waldbillig

Jungels: "Ich habe mich verbremst"

Für die Ausreißer sollte es am Ende aber nicht reichen, zwölf Kilometer vor dem Ziel wurden sie vom Peloton eingeholt.

Am Ende kam das Hauptfeld geschlossen auf den letzten ansteigenden Kilometer. Und dort war kein Kraut gegen Weltmeister Sagan gewachsen. Jungels hatte in der Schlussphase Probleme, sich vorne im Peloton zu positionieren. Da es aber keine Stürze gab und das Peloton zusammenblieb, verlor der Luxemburger Meister keine Zeit.

"Ich bin froh, ohne Sturz durchgekommen zu sein", meinte Jungels nach der Etappe. "Es war nicht einfach. Ich habe mich in der Schlussphase ein paar Mal verbremst und hatte deshalb Probleme, vorne im Peloton zu bleiben."

Jungels wurde schlussendlich 38. und bleibt Sechster der Gesamtwertung. Greg van Avermaet (B/BMC) behält das Gelbe Trikot mit 9'' Vorsprung auf Jungels. Tejay van Garderen (USA/BMC) hat als Gesamtzweiter 2'' Rückstand.