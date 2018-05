Die 78. Ausgabe der Luxemburg-Rundfahrt beginnt am Mittwoch in der Hauptstadt. Topstars sind keine am Start. Die besten Mannschaften der Welt fehlen.

Leitartikel Sport 2 Min.

Sackgasse

Joe GEIMER Die 78. Ausgabe der Luxemburg-Rundfahrt beginnt am Mittwoch in der Hauptstadt. Topstars sind keine am Start. Die besten Mannschaften der Welt fehlen.

Keine Mannschaft aus der Königsklasse, keine Topstars. Ein Blick auf das Starterfeld der Luxemburg-Rundfahrt deckt die Probleme der kleineren Rennen schonungslos auf. Die Organisatoren des größten Radrennens des Landes trifft dabei keine Schuld an der prekären Situation. Ihnen sind die Hände gebunden. „Viele der Mannschaften würden gerne kommen. Sie können jedoch schlicht und ergreifend kein Aufgebot auf die Beine stellen.“

Die Worte des machtlosen SkodaTour-Präsidenten Andy Schleck treffen den Nagel auf den Kopf ...