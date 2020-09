Saarbrückens emotionale Rückkehr

Mit der Rückkehr in die Heimat Ludwigspark und Neuzugang Maurice Deville wollen die Fußballer des 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga eine Ära prägen.

Für den 1. FC Saarbrücken sind die kommenden Wochen wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Denn die gute Nachricht ist nicht nur, dass der FCS nach sechs Jahren in der Regionalliga endlich wieder die Luft im deutschen Profifußball schnuppern darf. Spieler und Fans kehren außerdem früher als angekündigt ins heimische Stadion zurück.

Für Trainer Lukas Kwasniok wird die Vorfreude auf den ersten Einsatz im Ludwigspark, der inklusive zahlreicher Fehlschläge seit viereinhalb Jahren umgebaut wird, vom Drittliga-Auftakt in Lübeck (am Samstag, 14 Uhr) in den Schatten gestellt ...