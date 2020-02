Der 1. FC Saarbrücken hat sich im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Karlsruhe durchgesetzt. Auch die Bayern, Leverkusen und Union Berlin stehen im Viertelfinale.

Saarbrücken schreibt Pokalmärchen

(sid) - Der 1. FC Saarbrücken schreibt weiter an seinem Pokalmärchen. Der Regionalligist bezwang den kriselnden Zweitligisten Karlsruher SC im Elfmeterschießen nach torlosen 120 Minuten mit 5:3. Der krasse Außenseiter Saarbrücken erreichte erstmals seit 35 Jahren das Viertelfinale des DFB-Pokals.

Zum Matchwinner wurde Saarbrückens Torhüter Batz, der den Schuss von Pisot hielt. Anschließend machte Schorch alles klar. Damit ist der FCS, der um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft, zwischen sieben Bundesligisten der große Underdog des Viertelfinals, das am Sonntagabend (18 Uhr) ausgelost wird. Nationalspieler Dirk Carlson saß bei Karlsruhe nur auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Bayern zittern

Der FC Bayern München steht ebenfalls im Viertelfinale. In München stellte der FCB beim 4:3 gegen Hoffenheim trotz frühen Rückstands schon vor der Pause die Weichen auf Sieg.

Dabei erlebten die 71 500 Zuschauer in der Allianz Arena zunächst Fußball verkehrt: Bayern-Routinier Boateng (8.') und Hoffenheims Kapitän Hübner (13.') trafen jeweils ins eigene Tor. Müller (20.') und Lewandowski (36.') trafen dann gegen lange Zeit erschreckend körperlose Kraichgauer noch vor der Pause.

Robert Lewandowski (9) sichert den Bayern mit einem Doppelpack den Einzug ins Viertelfinale. Foto: dpa

Erneut Lewandowski (80.') erhöhte auf 4:1, ehe TSG-Winterzugang Dabbur (82.', 90.+2.') mit seinen ersten beiden Toren für Hoffenheim noch einmal für Spannung sorgte.

Leverkusen tat sich beim 2:1 gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart lange schwer - doch der Traum vom ersten Finale in Berlin seit 2009 lebt weiter. VfB-Torhüter Bredlow verhalf den Rheinländern erst mit seinem Eigentor (71.') zum Weiterkommen, auch vor dem Treffer von Alario (83.') machte der Keeper keine gute Figur. Den Anschluss für den VfB erzielte Wamangituka (85.').

Leverkusen geht durch ein Eigentor von Stuttgarts Torwart Fabian Bredlow in Führung. Foto: dpa

Viel Mühe hatte auch Union, der Aufsteiger gewann beim Regionalligisten SC Verl nur durch ein Traumtor in der 85. Minute mit 1:0. Mann des Abends war Andrich, der schon in den ersten beiden Runden für Union getroffen hatte und nun mit einem Schuss in den Winkel erfolgreich war.

