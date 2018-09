Europas Golfer haben die favorisierten US-Stars bezwungen und sich nach zweijähriger Abstinenz den Ryder-Cup zurückgeholt.

Ryder-Cup: Europa entthront USA

Europas Golfer haben die favorisierten US-Stars bezwungen und sich nach zweijähriger Abstinenz den Ryder-Cup zurückgeholt.

(dpa) - Europas Golfstars haben den 42. Ryder-Cup gewonnen und damit die Trophäe von Titelverteidiger USA zurückerobert. Der Italiener Francesco Molinari holte am Sonntag im Le Golf National in der Nähe von Paris vor 60.000 Fans den entscheidenden Punkt zum Triumph für die Europäer. Durch diesen Sieg gingen die Herausforderer uneinholbar mit 14,5 Punkten in Führung.



#TEAMEUROPE HAVE WON THE RYDER CUP BACK!!!!! pic.twitter.com/7Pgo7CrxFp — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 30, 2018

Das Team von Europa-Kapitän Thomas Björn war am Finaltag des prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs mit einer 10:6-Führung in die abschließenden zwölf Einzel gegangen. Die US-Auswahl um Superstar Tiger Woods wartet nach dieser Niederlage beim wichtigsten Team-Wettbewerb im Golfsport nun schon seit 25 Jahren auf einen Erfolg auf europäischen Boden.



Am Schlusstag erlebten die Fans entlang der Fairways und auf den gewaltigen Tribünen an den Grüns ein Wechselbad der Gefühle, sie erlebten Ryder Cup pur. Um 14.45 Uhr waren die Europäer auf dem Weg zu einem möglichen Rekordsieg (18,5:9,5), doch nicht einmal eine Stunde später drohte sich das Blatt zu wenden. Die Amerikaner drehten auf und hatten angesichts der Spielstände zu diesem Zeitpunkt sogar den benötigten 14:14-Ausgleich vor Augen.

Doch die Europäer behielten die Nerven. Als der Däne Thorbjörn Olesen völlig überraschend Jordan Spieth mit 5 und 4 bezwang und den ersten Sieg des Tages einfuhr, brandete ohrenbetäubender Jubel auf der Anlage auf. Für die restlichen Erfolge sorgten nach Jon Rahm noch "Mr. Ryder Cup" Ian Poulter (England) gegen den Weltranglistenersten Dustin Johnson und letztlich Molinari.

In zwei Jahren haben die Amerikaner die Chance zur Revanche. Der 43. Ryder-Cup findet 2020 auf dem Whistling Straits Golf Course in Kohler im US-Bundesstaat Wisconsin statt.