Rychlickis Abenteuer am Persischen Golf

Kamil Rychlicki ist nicht nur der beste luxemburgische Volleyballer, sondern auch einer der Spitzenspieler in Italien. Dort ist die Saison mit Ravenna vorbei, deshalb zieht es den 22-Jährigen nun nach Katar.

Kamil Rychlicki ist nicht nur der beste luxemburgische Volleyballer, sondern auch einer der Spitzenspieler in Italien. Dort ist die Saison mit Ravenna vorbei, deshalb zieht es den 22-Jährigen nun nach Katar.

Kamil Rychlickis erste Saison in Italien ist vorbei. Mit Ravenna hat es der Volleyballer nicht in die Play-offs geschafft und die Spielzeit auf Tabellenrang zehn abgeschlossen. Trotzdem war es ein positives Jahr für den Luxemburger. Der 22-Jährige ist einer der besten Spieler in einer der besten Ligen der Welt und die Topteams sind auf ihn aufmerksam geworden.



Rychlicki hat noch einen Vertrag für die kommende Saison in Ravenna, der allerdings eine Ausstiegsklausel beinhaltet, sodass er von einem anderen Club verpflichtet werden könnte ...