Der luxemburgische Volleyball-Nationalspieler Kamil Rychlicki hat beim italienischen Club Lube Civitanova einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Rychlicki wechselt zum Champions-League-Sieger

Jan MORAWSKI Der luxemburgische Volleyball-Nationalspieler Kamil Rychlicki hat beim italienischen Club Lube Civitanova einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Volleyballer Kamil Rychlicki spielt künftig beim Champions-League-Sieger. Der 22-Jährige hat beim italienischen Erstligisten Lube Civitanova einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Das teilte der Club am Mittwoch mit.

Rychlickis Abenteuer am Persischen Golf Kamil Rychlicki ist nicht nur der beste luxemburgische Volleyballer, sondern auch einer der Spitzenspieler in Italien. Dort ist die Saison mit Ravenna vorbei, deshalb zieht es den 22-Jährigen nun nach Katar.

Vor einer kurzen Zwischenstation in Katar stand Rychlicki für den Ligakonkurrenten Ravenna am Netz und avancierte in seiner ersten Saison in Italien zum fünftbesten Punktesammler der Liga. Bei der Mannschaft von Civitanova, die am Samstag den CEV-Pokal durch ein 3:1 gegen Zenit Kasan (RUS) gewann, will der Luxemburger nun den nächsten Schritt gehen.

"Im Moment kann ich nur sagen, dass ich sehr glücklich bin", wird Rychlicki auf der Vereinshomepage zitiert. "Ich bin wirklich stolz, Teil eines so großartigen Clubs zu sein."