Rychlicki und Civitanova gehen wieder in Führung

Bob HEMMEN Kamil Rychlicki und Civitanova können am Samstag Meister werden. Der Luxemburger und seine Teamkollegen führen in der Finalserie mit 2:1.

Am Mittwochabend fand in der italienischen Meisterschaft das dritte Finale der Best-of-five-Serie statt. Kamil Rychlicki und Lube Civitanova behaupteten sich in Perugia mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:14) und sicherten sich den zweiten Sieg.

Volleyball: Rychlicki gewinnt italienischen Pokal Der Luxemburger ist mit seiner Mannschaft aus Civitanova weiterhin auf Titeljagd. Der Angreifer hat großen Anteil am Sieg im Finale.

Der Pokalsieger meldete sich somit nach der 2:3-Niederlage im zweiten Duell erfolgreich zurück. Schon am Samstag (18 Uhr) können der Luxemburger und seine Teamkollegen das Doublé perfekt machen.

Rychlicki steuerte am Mittwoch acht Punkte zum Sieg der Gäste bei.

