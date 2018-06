Gastgeber Russland verblüfft bei der WM weiter die Fußballwelt. Cheryshev und Co. besiegten Ägypten mit 3:1 und stehen damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Achtelfinale.

Sport 2 Min.

Russland schwebt weiter auf Wolke sieben

(sid) - Aus den Lautsprechern dröhnte "Kalinka", und Stanislav Cherchesov gab gerne den Vortänzer. Mit wild rudernden Armen forderte der Trainer der neuen russischen Fußballhelden seine Landsleute zum Jubeln auf. Im ohrenbetäubend lauten Stadion von St. Petersburg, auf dem Roten Platz in Moskau, von Kaliningrad bis Yekaterinburg – es steppte buchstäblich der Bär. Jetzt geht die WM-Party richtig los!



Der Weg ins Achtelfinale ist für den Gastgeber nach dem nächsten überzeugenden Sieg frei. Die Sbornaja ließ Ägypten beim 3:1 in der am Ende überkochenden Arena kaum eine Chance und warf die Pharaonen mit dem zurückgekehrten König Mohamed Salah dadurch fast sicher aus dem Turnier. Der Ausnahmespieler des FC Liverpool muss höchstwahrscheinlich nach der Vorrunde die Heimreise antreten.



Punktet Uruguay am Mittwoch gegen Saudi-Arabien, ist es aus. Russland ist der Einzug in die K.-o.-Runde nach dem Eigentor von Fathi (47.') und den Treffern von Cheryshev (59.') und Dzyuba (62.') dagegen nur noch theoretisch zu nehmen. "Wir wollten siegen, das haben wir geschafft. Wir werden uns auf das nächste Spiel vorbereiten", sagte Cherchesov nüchtern. Salah (73.') traf zwar per Foulelfmeter, nach seiner Schulterverletzung ging er aber zu selten dahin, wo es weh tut, um den Russen die Feier zu verderben.

Finale um den Gruppensieg am Montag



Cherchesovs erstaunlich starke Mannschaft stellt sich auf ein Finale um den Gruppensieg ein, wenn es am kommenden Montag gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay geht. Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen Saudi-Arabien und dem Erfolg über Ägypten darf sich Russland, die Nummer 70 der FIFA-Weltrangliste, gute Chancen auf Platz eins ausrechnen. Salah holte bei seinem Comeback zwar den Elfmeter heraus und verwandelte selbst, viel mehr gelang ihm jedoch nicht. 24 Tage, nachdem Salah im Champions-League-Finale von Real Madrids Spanier Ramos zu Boden gerissen worden war und sich dabei verletzt hatte, mied er Zweikämpfe. Noch in der Qualifikation hatte Salah Ägypten mit fünf Toren in fünf Spielen nach Russland geschossen.



Obwohl angeschlagen, band der Spieler des Jahres der Premier League alleine mit seiner Aura und der Schnelligkeit mindestens einen Gegenspieler, den Raum nutzte Trézéguet (16.) zur ersten Chance der Ägypter. Den Russen war der Respekt vor Salah anzumerken, obwohl sie vor der Partie genervt auf den Hype um den König der Pharaonen reagiert hatten. Salah sei "ein großartiger Spieler", sagte Cheryshev, "ein Superstar ist er aber nicht."



Darüber lässt sich streiten, Wunderdinge kann Salah jedoch tatsächlich nicht vollbringen, auch wenn in der 42.' nicht viel fehlte. Nach einer Körperdrehung verpasste er die Führung knapp. Dem Team von Trainer Hector Cuper war das Bemühen anzumerken, die unglückliche Niederlage gegen Uruguay (0:1) wiedergutzumachen, um das Achtelfinale nicht aus dem Blick zu verlieren. Doch es sollte nicht reichen.