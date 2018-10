Die jüngste Berichterstattung über den FC Bayern hat den Bossen nicht gefallen. In einer denkwürdigen halben Stunde rechnen Rummenigge und Hoeneß mit Journalisten ab. Sehen Sie hier das Video.

Rummenigge und Hoeneß greifen Medien an

Die jüngste Berichterstattung über den seit vier Spielen sieglosen FC Bayern hat den Bossen nicht gefallen. In einer denkwürdigen halben Stunde rechnen Rummenigge und Hoeneß mit Journalisten ab und kündigen für die Zukunft vermehrt rechtliche Schritte an.

(sid) - Bayern Münchens Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß haben zu einem beispiellosen Rundumschlag gegen die deutschen Medien ausgeholt. Die Berichterstattung in den vergangenen Wochen nach vier Spielen ohne Sieg, vor allem über die Nationalspieler des Clubs, sei "respektlos und widerlich" gewesen, sagte Präsident Hoeneß am Freitag in einer Generalabrechnung.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister werde das "in diesem Stil nicht mehr weiter akzeptieren. Das hat nichts mehr mit Kritik zu tun. Das ist nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern", sagte Vorstandschef Rummenigge und erinnerte an Paragraph eins des Grundgesetzes: "Da steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Ich weiß nicht, ob der Fußball eine Sonderrolle einnimmt."



Man mache sich "offensichtlich keine Gedanken mehr über Würde und Anstand. Die Polemik scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Das gilt für Medien und Experten, die auch mal bei diesem Club gespielt haben."

"Wir werden uns das nicht mehr gefallen"

Rummenigge sprach von "einem wichtigen Tag heute. Wir werden uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen. Wir werden uns diese hämische und herabwürdigende Berichterstattung nicht mehr bieten lassen. Wir werden unsere Spieler, unseren Trainer und auch den Klub vom heutigen Tag an schützen." Es habe bereits Unterlassungsklagen gegeben, berichtete er.

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic bezeichnete die jüngste Berichterstattung als "unverschämt. Die Arbeit eines ganzen Klubs sofort in Frage zu stellen, geht gar nicht. Ich war entsetzt."



Einige Medien oder Journalisten wurden konkret beim Namem genannt: Besonders schlecht weg, kam der Axel-Springer-Verlag (Bild), der deutsche Nachrichtensender NTV oder auch Uli Köhler (Sky Deutschland).