Sport 2 Min.

Ruhepol und Jubilar

Jan MORAWSKI Zu Jeff Saibenes 50. Geburtstag melden sich zahlreiche Weggefährten des Luxemburgers zu Wort. Nicht nur in Bielefeld hat sich der Fußballtrainer viel Respekt verschafft.

Jeff Saibene wird 50. Der luxemburgische Trainer des deutschen Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld feiert an diesem Donnerstag seinen runden Geburtstag. Während der ehemalige Nationalspieler in seiner Heimat gefeiert wird, knallen auch in Bielefeld die Sektkorken. Die dortigen Medien haben sich intensiv mit ihrem Erfolgscoach beschäftigt.

Ruhepol: Trainer Jeff Saibene hat Arminia Bielefeld zu einem Aufstiegskandidaten geformt. Foto: Ben Majerus

Wie das "Westfalen-Blatt" schreibt, gratuliert zuallererst Saibenes Ehefrau Anja. "Wir wissen, dass Du es schön fändest, wenn wir uns alle häufiger sehen könnten, doch das war in den vergangenen Jahren leider nur schwer möglich. Dabei würde Dir das gut tun!", weiß sie. Aus Saibenes dritter Fußballheimat Schweiz meldet sich sein St. Gallener Co-Trainer Daniel Tarone. "Du bist über die Jahre ein richtiger Freund geworden. [...] Irgendwann spielen wir auch wieder Tischtennis gegeneinander", erklärt der 42-Jährige mit Blick auf legendären Duelle an der Platte.

Doch auch aus Bielefeld regnet es Grüße. "Ob Graf von Luxemburg, Jeff le Chef oder einfach Trainer – ich wünsche Dir im Namen der ganzen Mannschaft alles Gute zum 50. und weiterhin viel Erfolg mit uns 'Pflegefällen'", richtet Arminia-Kapitän Julian Börner aus. Sportgeschäftsführer Samir Arabi ergänzt: "Ich gehe fest davon aus, dass unsere Zusammenarbeit weiterhin genau so gut sein wird, wenn Du 50 bist."

Nahezu überall erfolgreich

Die "Neue Westfälische" hingegen liefert ein umfassendes Portait des Luxemburgers, der seit 2001 an der Seitenlinie steht. Es geht um Jeff Saibene als Fußballer, der dem französischen Spielmacher Michel Platini nacheifert, dem am Ende aber die große Karriere verwehrt bleibt. Auch seine Trainerstationen bei Luxemburgs U19 über den FC St. Gallen bis hin nach Bielefeld werden beleuchtet. Nahezu überall ist Saibene erfolgreich.

Dass der nun 50-Jährige ein besonderer Trainer ist, das weiß man mittlerweile auch in Deutschland. "Die Intuition, die Fähigkeit, ein Spiel detailliert zu lesen – das hält Marcolli (sein Assistent, Anm. d. Red.) für herausragende Qualitäten Saibenes", heißt es in der "Neuen Westfälischen". Für den Jubilar selbst gibt es natürlich Wichtigeres als den eigenen runden Geburtstag. Dennoch: "Ein bisschen stört mich die Zahl schon", sagt Saibene.