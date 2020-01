In einem Nachholspiel in der Total League der Männer setzte sich Tabellenführer Basket Esch souverän in Ettelbrück durch.

Rugg führt Basket Esch zum Sieg

Joe GEIMER

Die Tabelle der Total League bei den Männern ist begradigt. Am Donnerstagabend setzte sich Basket Esch im letzten Nachholspiel auswärts in Ettelbrück recht souverän mit 97:75 durch.

Der Tabellenführer baute seinen Vorsprung dank des 13. Erfolgs im 15. Saisonspiel aus und liegt drei Spieltage vor Abschluss der Normalrunde zwei Punkte vor den Musel Pikes und bereits vier Zähler vor T71. Für die Ettelbrücker auf Platz vier kann es im Kampf um einen der sechs zur Titelgruppe berechtigen Startplätze noch einmal eng werden.

Bis zur Halbzeit war das Duell spannend, Etzella führte nach 20 Minuten gar knapp mit 47:46, dies auch dank des stark aufspielenden neuen US-Amerikaners Griffin Kinney, der immerhin 31 Punkte erzielte. Dann zog Basket Esch jedoch unter dem Impuls des bärenstarken Clancy Rugg auf und davon. Nicht weniger als 38 Punkte gelangen den Eschern im dritten Viertel. Rugg war ohne Zweifel mit 35 Punkten und 13 Rebounds der Spieler des Abends.