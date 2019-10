Wegen des nahenden Supertaifuns Hagibi sind bei der Rugby-WM aus Sicherheitsgründen erstmals in der Geschichte des Turniers Spiele abgesagt worden.

Rugby-WM: Aus für Italien nach Spielabsage

(jg/sid) - Bittere Premiere bei der Rugby-WM in Japan: Wegen des nahenden Supertaifuns Hagibi sind aus Sicherheitsgründen erstmals in der 32-jährigen Geschichte des Turniers Spiele abgesagt worden. Betroffen sind die Gruppenpartien zwischen England und Frankreich in Yokohama sowie zwischen Neuseeland und Italien in Toyota.

Für Italien ist die Situation besonders ärgerlich: Mit einem Sieg gegen den Titelverteidiger hätte das Team theoretisch noch in die K.-o.-Phase einziehen können. Sportlich waren die Chancen, dass dies gelingt nur sehr gering. Nun ist klar, dass in der Gruppe B Neuseeland und Südafrika ins Viertelfinale einziehen.



Die beiden abgesagten Spiele werden 0:0 gewertet, beide Mannschaften erhalten jeweils zwei Punkte. Auf die Gruppe A hat dies keinen wesentlichen Einfluss. England und Frankreich standen ohnehin als Viertelfinal-Teilnehmer fest. England ist nun Gruppenerster, Frankreich belegt Platz zwei.