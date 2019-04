Das Luxemburger Rugby-Nationalteam hat Moldawien mit 23:10 besiegt und ist somit seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Rugby-Nationalteam ringt Moldawien nieder

(PJ) - Das Rugby-Nationalteam hat das Heimspiel bei der Europameisterschaft gegen Moldawien mit 23:10 gewonnen. Durch den Erfolg im Stade Josy Barthel ist das FLR-Team dem Klassenerhalt in der Conference 1 Nord ein beträchtliches Stück nähergekommen.

Luxemburg hatte einen schweren Stand gegen den physisch überlegenen Gegner aus Osteuropa. Die körperlich robusten Moldawen bestimmten in der ersten Hälfte eindeutig das Spielgeschehen und setzten sich in der Hälfte des FLR-Teams fest. Luxemburg stand in der Defensive allerdings über weite Strecken gut und nutzte die Fehler der Gäste konsequent aus. Dozin und Browne brachten die Gastgeber zwischenzeitlich mit 6:0 in Führung, ehe Moldawien mit dem einzigen Versuch der ersten 40 Minuten auf 5:6 verkürzen konnte.

Energische Gegenwehr

Gleich nach dem Seitenwechsel zog Luxemburg nach einem Versuch von Vert und anschließender Verwandlung durch Browne sogar auf 13:5 davon. Der Weg zum Sieg war geebnet und die Mannschaft von Nationaltrainer Jonathan Flynn ließ sich trotz energischer Gegenwehr von Moldawien nicht mehr beirren.

Browne erhöhte noch auf 16:5, ehe Moldawien noch einmal auf 10:16 heran kam. Timmermans und Browne machten in der Nachspielzeit alle Hoffnungen der Gäste zunichte. In zwei Wochen gastiert Luxemburg zum abschließenden EM-Spiel der Conference 1 Nord in Ungarn.