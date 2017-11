(PJ) - Die Rugby-Nationalmannschaft hat am Samstag in der Conference 2 Nord in der Europameisterschaft den zweiten Erfolg im zweiten Spiel gefeiert.



Die FLR-Auswahl von Nationaltrainer Jonathan Flynn besiegte im hauptstädtischen Stade Josy Barthel Estland mit 64:0. Luxemburg schaffte gleich in der Anfangsphase die Voraussetzungen zum ungefährdeten Heimsieg. Nach 25 komplett einseitigen Minuten führten die Gastgeber bereits mit 33:0. Versuche von Barès (2), Vert (2) und Ketema sowie vier Erhöhungen durch Browne brachten die erdrückende Überlegenheit der Luxemburger zum Ausdruck.

Estland kam nur selten über die Mittellinie und mit dem Pausenpfiff erhöhte FLR-Kapitän Romain Kimmel auf 38:0. Auch nach dem Seitenwechsel verlief die Begegnung weiterhin völlig einseitig. Estland war zu keinem Zeitpunkt ein Gradmesser und musste im zweiten Abschnitt weitere 26 Punkte hinnehmen.



Nach dem hohen Erfolg steht Luxemburg mit neun Punkten aus zwei Begegnungen souverän an der Spitze der Conference 2 Nord.