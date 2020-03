Der ehemalige Exotensport Rugby erfreut sich auch in Luxemburg zunehmend an Interesse. Erst diese Woche nahm der luxemburgische Rugbyverband offiziell einen fünften Club auf - die Rugby Eagles Luxemburg in Kopstal.

Rugby in Luxemburg: Mit Kraft und Köpfchen

Sarah CAMES Der ehemalige Exotensport Rugby erfreut sich auch in Luxemburg zunehmend an Interesse. Erst diese Woche nahm der luxemburgische Rugbyverband offiziell einen fünften Club auf - die Rugby Eagles Luxemburg in Kopstal.

Rugby fristet in Luxemburg längst kein Schattendasein mehr. Als mit dem Rugby Club Luxemburg (RCL) 1973 der erste Verein des Landes gegründet wurde, galt der Sport noch als exotisch. Mitglieder waren damals vor allem in Luxemburg arbeitende Expats aus Großbritannien und Frankreich, aber auch eine Reihe von Luxemburgern, die den Sport zum Beispiel beim Auslandsstudium kennengelernt hatten und auch im Großherzogtum weiterspielen wollten. Seitdem hat sich der Sport allerdings stark gewandelt – mehr und mehr Rugbyclubs sprießen hervor und es ist längst kein reiner Expat-Sport mehr ...