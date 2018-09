In einem Vorbereitungsspiel auf die Nations League unterliegt Luxemburg am Dienstagabend im Stade Josy Barthel auch in der Höhe verdient mit 1:4 gegen den deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld.

Rückschlag für FLF-Auswahl

Laurent SCHÜSSLER

Die Fußball-Nationalmannschaft erlebte in der Vorbereitung auf das Länderspiel am Samstag gegen Moldawien (20.45 Uhr im Stade Josy Barthel) einen herben Dämpfer. Gegen den deutschen Zweitligisten Armina Bielefeld setzte es vor 556 Zuschauern eine 1:4-Niederlage. Dabei blieben die Spieler vor der Pause quasi alles schuldig. Erst die vermeintlichen Reservespieler sorgten nach der Pause für eine Steigerung.

Bielefeld war vor der Pause das klar dominierende Team und führte verdient mit 3:0 ...