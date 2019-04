In drei Wochen werden die German Darts Open in Saarbrücken ausgetragen. Wir verlosen Tickets, mit denen man die Weltelite in der Saarlandhalle hautnah erleben kann.

Sport 2 Min.

Rückkehr der Darts-Stars

Kevin ZENDER

Vom 26. bis 28. April fliegen in Saarbrücken wieder die Pfeile. Bei den German Darts Open, die zu der Turnierserie der Professional Darts Corporation Europe zählen, wird der Nachfolger von Max Hopp gesucht.

Der Deutsche hatte sich im vergangenen Jahr völlig überraschend gegen die starke Konkurrenz behauptet und unter anderem den damaligen Titelverteidiger Peter Wright aus Schottland und den Weltmeister von 2018 aus England, Rob Cross, besiegt.

Gewinnspiel

Diese drei Hochkaräter sind auch in drei Wochen wieder in der Saarlandhalle am Start, wenn aus den Lautsprechern „Chase the Sun“ dröhnt und die Fans auf die Maximalausbeute von 180 Punkten hoffen, während sie an ihrem Bier nippen ...