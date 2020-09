Der Sieger der Route du Vin 2019, Joseph Mbatha, wurde positiv auf das Dopingmittel EPO getestet und nun vier Jahre gesperrt.

Route du Vin: Sieger Mbatha mit positivem Dopingtest

David THINNES Der Sieger der Route du Vin 2019, Joseph Mbatha, wurde positiv auf das Dopingmittel EPO getestet und nun vier Jahre gesperrt.

Vor einem Jahr, am 29. September 2019, lief Joseph Mbatha als Erster über den Zielstrich bei der Route du Vin in Remich. Seine Urinprobe nach diesem Sieg wies Spuren von EPO nach. Der Kenianer wurde nun vier Jahre gesperrt.

Die Sperre begann am 20. Dezember 2019, der Tag, an dem er provisorisch suspendiert wurde. Am 22. Oktober hatte die nationale Antidoping-Agentur ALAD das postive Resultat an die Athletics Integrity Unit weitergeleitet. Der kenianische Leichtathletikverband hatte die Sanktion bereits am 19. August 2020 verkündet.

