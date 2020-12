Die Urban Trail de Luxembourg asbl hat den Zuschlag für die Organisation der nächsten drei Ausgaben der Route du Vin bekommen, die bislang vom Leichtathletikverband ausgetragen wurde.

Route du Vin: Neuer Organisator gefunden

Pierre GRICIUS Die Urban Trail de Luxembourg asbl hat den Zuschlag für die Organisation der nächsten drei Ausgaben der Route du Vin bekommen, die bislang vom Leichtathletikverband ausgetragen wurde.

Die Letzten werden die Ersten sein. Gewissermaßen in Anwendung der Redewendung, die ihren Ursprung in der Bibel hat, hat die Urban Trail de Luxembourg asbl den Zuschlag für die Organisation der nächsten drei Ausgaben der Route du Vin bekommen. Nachdem bei der Generalversammlung des Leichtathletikverbands FLA am 5. Dezember von zwei infrage kommenden Kandidaten für die Organisation des Halbmarathonklassikers an der Mosel die Rede war, hat nun als dritter Kandidat Urban Trail das Rennen gemacht.

Einspruch droht

„Wir haben erst am Montag (7. Dezember) in der Zeitung davon erfahren, dass die FLA einen Ausrichter sucht und wir haben uns gemeldet“, so José Azevedo, seit einem Jahrzehnt Ideengeber und treibende Kraft beim Urban Trail. Möglicherweise wird der Performance Club, einer der Unterlegenen bei der Ausschreibung, Einspruch erheben wegen Nicht-Respektierens der Frist, die Kandidatur einzureichen.

Als Organisator hat Azevedo den Urban Trail in der Hauptstadt innerhalb von zehn Jahren zu einem Event entwickelt, das gleichermaßen Läuferinnen, Läufer (zuletzt 3.500 im Jahr 2019) und Publikum anzieht.

Der ehemalige Langstreckenläufer und Trailspezialist sprüht bereits vor Ideen. Ihm schwebt vor, den Start nach Grevenmacher zu verlegen, die Zielankunft wäre nach wie vor in Remich, allerdings rund 300 Meter vor der Place Dr. Fernand Kons, wo anschließend ein Fest mit den Athleten, den Ehrengästen und den Zuschauern steigen könnte.

Die Startzeit (bisher 15 Uhr) könnte auf 11 Uhr vorverlegt werden. Originell ist auch die Idee, ein Schiff anzumieten, Interessierte könnten den gesamten Rennverlauf so bequem von der Mosel aus verfolgen.

