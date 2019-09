Route du Vin: Laufen entlang der Mosel

Zum 58. Mal fand am Sonntag entlang der Mosel die Route du Vin statt. Die schönsten Bilder haben wir einer Fotogalerie gesammelt.

David THINNES Zum 58. Mal fand am Sonntag entlang der Mosel die Route du Vin statt. Die schönsten Bilder haben wir einer Fotogalerie gesammelt.

Am Sonntag fand die 58. Ausgabe der Route du Vin statt. Ganz vorne dominierten die Athleten aus Kenia, die die sechs ersten Plätze belegten. Der Sieg ging in 1.03'14'' an Joseph Mbatha vor Dominic Mibei (1.03'18''). Die schnellste Frau war Joyce Kiplimo, ebenfalls aus Kenia, in 1.11'53''.

15 Noch zwei Minuten bis zum Start ... Fotos: Christian Kemp

um weitere Bilder zu sehen. Noch zwei Minuten bis zum Start ... Fotos: Christian Kemp ... und es geht los. Fotos: Christian Kemp Idyllische Umgebung zum Laufen. Fotos: Christian Kemp Etwa 1 500 Läufer waren am Start der 58. Ausgabe. Fotos: Christian Kemp Für die nötige Unterstützung am Streckenrand war gesorgt. Fotos: Christian Kemp Fotos: Christian Kemp Bob Bertemes (l.) wurde neuer Luxemburger Meister vor Pol Mellina. Fotos: Christian Kemp Gute Laune bei den Läufern. Christian Kemp Die Weinberge der Mosel sind ein ständiger Begleiter der Route du Vin. Fotos: Christian Kemp Auch am Ravi war die Stimmung gut. Fotos: Christian Kemp Fotos: Christian Kemp Martine Mellina (l.) holte sich den Meistertitel vor Liz Nepper (r.) Fotos: Christian Kemp Trotz des schlechten Wetters waren zahlreiche Zuschauer an die Strecke gekommen. Fotos: Christian Kemp Joseph Mbatha holt sich den Sieg bei den Männern. Fotos: Christian Kemp Die schnellste Frau 2019 war Joyce Kiplimo. Fotos: Christian Kemp

Beim Halbmarathon-Klassiker entlang der Mosel wurden auch die Luxemburger Meisterschaften über diese Distanz ausgetragen. Bei den Männern gab es einen Erfolg von Bob Bertemes (Celtic/1.08'46'') vor Pol Mellina (Celtic/1.08'46''), der in Erinnerung an seinen am 6. September verstorbenen Vater Mathis, den ehemaligen FLA-Generalsekretär, lief. Dasselbe galt für seine Schwester Martine, die sich den Titel bei den Frauen in 1.20'49'' sicherte.