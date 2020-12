Route du Vin: Kritik am Rechteverkauf

Der nationale Leichtathletikverband hat die Organisationsrechte der Route du Vin verkauft. Jetzt steht die FLA in der Kritik.

Cleverer Schachzug oder nur ein Manöver, um eine zusätzliche Geldquelle zu erschließen? Mit der Vergabe der Organisationsrechte der Route du Vin an einen Dienstleister – die Vereinigung Urban Trail de Luxembourg hat diese gegen Bezahlung erhalten – begibt sich das Comité-Directeur des Luxemburger Leichtathletikverbandes auf unbekanntes Terrain. Die Diskussionen darüber halten an. In einer ersten Phase wurde vor allem kritisiert, dass der Ausschreibungstermin nicht eingehalten worden war.

Eine Premiere war es allemal, dass, wie die Präsidentin Stéphanie Empain bei der Generalversammlung der FLA am 5 ...