Roude Léiw auf dem Roten Platz

Zahlreich sind die Luxemburger Fußballfans bei der WM in Moskau nicht. Vier davon haben uns ihre Fotos aus Moskau geschickt.

(mth) - Auch wenn das FLF-Team es nicht nach Russland geschafft hat hat es einige Fußballbegeisterte aus dem Großherzogtum doch nach Osten gezogen. Dominique Lalli, Jeremy Huot, Thibaud Ghielmini und Vincent Reding aus Luxemburg haben uns ihre Fotos aus Moskau geschickt.

Auf den Bildern sind unter anderem der Kreml, das Lenin-Mausoleum und das Luschniki-Stadion zu sehen, wo die Vier sich am Dienstag das Spiel Dänemark gegen Frankreich angeschaut haben. "Leider hatten wir nur Karten für dieses eine Spiel", so Lalli. Am Freitagmorgen geht es zurück nach Luxemburg.

6 Dominique Lalli, Jeremy Huot, Thibaud Ghielmini und Vincent Reding in Moskau. Foto: Dominique Lalli

