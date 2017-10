(bob) - Neunter Spieltag der Jupiler League. In der zweithöchsten belgischen Klasse empfängt der SC Telstar den FC Dordrecht. Für die Gastgeber läuft das Spiel gut, Novakovich erzielt das 1:0 in der 41.' per Elfmeter, dann erhöht Osman in der 61.' auf 2:0. Gerson Rodrigues sitzt zu diesem Zeitpunkt noch auf der Bank. Erst in der 71.' wird der Nationalspieler eingewechselt, um in der Schlussphase der Partie Gas zu geben.

🛑 | Telstar staat met 3-0 voor en dan pakt Gerson Rodrigues deze rode kaart. #teldor https://t.co/350H3AV4uH pic.twitter.com/YNnIY5qbM5 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 13. Oktober 2017

Nur eine Minute später geht Telstar durch ein Tor von van Huizen sogar mit 3:0 in Führung. Das Spiel ist entschieden, eigentlich können alle Beteiligten die Begegnung bereits abhaken, doch dann kommt es zu einem unschönen Zwischenfall.

In der 88.' verliert Rodrigues erst den Ball, dann die Nerven. Der 22-Jährige verpasst seinem am Boden liegenden Gegenspieler einen Tritt. Dem Schiedsrichter bleibt keine Wahl, er stellt den Offensivakteur vom Platz. Das Spiel endet 3:0.

Die Rote Karte wird ihn jedoch sicherlich noch etwas beschäftigen, weil Rodrigues nun mit einer längeren Sperre rechnen muss. Dabei hätte er eigentlich positive Akzente setzen sollen.