Rosports Fußballer können F91 einfach nicht bezwingen

Gegen Düdelingen hat der FC Victoria noch nie in der BGL Ligue gewonnen. Daran änderte sich auch am Sonntag nichts.

Die schwarze Serie hält an. Auch im 24. Duell mit Düdelingen konnte Rosport in der höchsten Spielklasse nicht gegen F91 gewinnen. Lediglich zwei Mal war das Team von der Sauer in der Lage, seinem Gegner ein Unentschieden abzutrotzen, dies beide Male im heimischem Stade du Camping.

Gegen Düdelingen gab es für Rosport immer nur – zum Teil hohe – Niederlagen, wie beim 0:7 im Vorjahr oder dem 1:7 vor fünf Jahren. Auch das Torverhältnis von insgesamt nun 15:83 spricht Bände.

In der offiziellen Statistik steht zwar ein Sieg für den FC Victoria aus dem Jahr 2006, dieser wurde jedoch am Grünen Tisch errungen, weil F91 mit Michael Afonso damals einen Spieler ohne gültige Lizenz zum Saisonauftakt eingesetzt hatte ...