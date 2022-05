Nach einem kuriosen Elfmeterschießen im Barragespiel jubeln die Fußballerinnen von Red Black Egalité über den Aufstieg in Liga 1.

Fußball

Rosports Frauen müssen in die zweite Liga

Jan MORAWSKI Nach einem kuriosen Elfmeterschießen im Barragespiel jubeln die Fußballerinnen von Red Black Egalité über den Aufstieg in Liga 1.

Die Fußballfrauen von Red Black Egalité haben den Aufstieg geschafft. Nach einem spannenden Barragespiel gegen den Erstliga-Zehnten Rosport setzte sich die Mannschaft aus Pfaffenthal-Weimerskirch am Montagabend erst im Elfmeterschießen durch.

So knapp die Begegnung zuvor war, so klar endete das Nervenspiel vom Punkt. Während die Rosporterinnen keinen einzigen Elfmeter verwandelten, trafen Maria Sundquist, Eva Lagunas und Cindy Carvalho allesamt und machten das vorzeitig entscheidende 3:0 perfekt. Während Red Black in der kommenden Saison also in Liga 1 antreten darf, steigt die Entente Rosport ab.

